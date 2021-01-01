شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..افتتاح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية في هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة وصول شحنة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس إلى مركز اللقاحات بالظهران ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المتوفرة أكثر من 40 ألف جرعة.

واوضحت الإدارة أنه تم تمديد ساعات العمل في المركز حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، واستمرارية العمل أيام الجمعة والسبت.

وقال مدير "صحة الشرقية" إبراهيم العريفي إلى احتمالية افتتاح مراكز أخرى بالمنطقة خلال الشهر القادم، منها مركز للقاحات بالأحساء وآخر في الصالة الخضراء أو بمستشفى الأمير محمد بالدمام.