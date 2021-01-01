شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقى قائد القوات البحرية الملكية، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و يأتي ذلك في ظل استمرار الراغبين في تلقي اللقاج بتسجيل رغباتهم على تطبيق " صحتي " وهو متاح للمواطنين والمقيمين مجاناً.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 140 حالة بفيروس كورونا المستجد ، وتسجيل 171 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 9 حالات جديدة – يرحمهم الله -
وسجلت منطقة الرياض 55 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 31 إصابة، والمنطقة الشرقية 21 إصابة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.
وأكدت " الصحة "، على مأمونية اللقاح وفاعليته في تحفيز الأجسام المنعية بالجسم ضد الفيروس، مع الحرص كذلك في استمرار الإجراءات الوقئية حتى انتهاء الأزمة.
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