شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى قائد القوات البحرية الملكية، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و يأتي ذلك في ظل استمرار الراغبين في تلقي اللقاج بتسجيل رغباتهم على تطبيق " صحتي " وهو متاح للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 140 حالة بفيروس كورونا المستجد ، وتسجيل 171 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 9 حالات جديدة – يرحمهم الله -

وسجلت منطقة الرياض 55 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 31 إصابة، والمنطقة الشرقية 21 إصابة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.

وأكدت " الصحة "، على مأمونية اللقاح وفاعليته في تحفيز الأجسام المنعية بالجسم ضد الفيروس، مع الحرص كذلك في استمرار الإجراءات الوقئية حتى انتهاء الأزمة.