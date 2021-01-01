شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي. أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي. وقال " الشثري " خلال حواره ببرنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للإنسان أن يجعل الخلافات المالية سببا من أسباب النزاعات العائلية والتقاطع والتهاجر ". وأضاف " الشثري ":" فكون القرابة بينهم نزاع في المحكمة واختلاف قضائي لا يجوز لأحد منهم ترك صلة الرحم "، مبينا:" الواجب على الإنسان أن يصل رحمه باختيار الألفاظ الحسنة في الخطاب معهم وبالمحافظة على أسرارهم وحقوقهم والسعي في إيصال الحقوق إليهم حتى لو كان بينهم نزاع ". وتابع:" جاءت النصوص بالتحذير من قطيعة الرحم وبيان العقوبة الشديدة المترتبة عليها ".

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