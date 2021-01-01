الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في جدة

تواصل الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمحافظة جدة، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» بلغت 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5/5/1442هـ حتى 11/5/1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع «4709»، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع «2876»، ثم منطقة القصيم بـ«2061»، فالجوف بـ«1756»، والمدينة المنورة «1744»، والمنطقة الشرقية بـ«1396»، وتبوك «637»، وحائل «435»، والحدود الشمالية «434»، وعسير «351»، ونجران بـ«211»، وجازان «133»، فالباحة بواقع «100».