البرنامج السعودي لإعمار اليمن: نعمل على إعادة تشغيل مطار عدن الدولي بشكل عاجل

أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه جارٍ العمل «بشكل عاجل»؛ لإعادة تشغيل مطار عدن الدولي، وذلك عقب تعرضه لهجوم إرهابي أمس الأربعاء.

وقال البرنامج: «إننا ننسق مع الشرعية لإعادة تأهيل مطار عدن دوليا ونقيم الأضرار بعد الهجوم» وفق «العربية».

وكان مطار عدن الدولي قد تعرَّض، أمس الأربعاء، إلى هجوم إرهابي فور وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه، بينما تم تأمين وصول أعضائها إلى قصر المعاشيق الذي تم استهدافه أيضًا، بينما اتهم رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيًّا بأنها وراء الهجوم وذلك وفق دلائل استخباراتية.

من جانبها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن صدمتها البالغة لسقوط اثنين من موظفيها بين القتلى الذين خلفهم الانفجار الذي وقع في مطار عدن، في وقت سابق من أمس الأربعاء، موضحةً أنَّ مصير موظف ثالث لا يزال مجهولًا.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن موظفيها كانوا بصدد العبور عبر مطار عدن مع مدنيين آخرين إلى وجهة أخرى، عندما وقع الانفجار الذي أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة آخرين، توصف إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقال دومينيك شتيلهارت مدير عمليات اللجنة الدولية: «إنها لفاجعة كبيرة للجنة الدولية ولشعب اليمن. لقد تحمَّل اليمنيون معاناةً تفوق الوصف على مدار السنوات الخمس الماضية، وهذه الحادثة المروعة تجلب مزيدًا من المرارة والأسى لأسرة اللجنة الدولية وللعائلات اليمنية التي فقدت أحباء لها أو فُجعت بإصابتهم من جراء هذا الانفجار».