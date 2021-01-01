ردًا على استفسارات المواطنين
حدد برنامج حساب المواطن، مدى أحقية المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية للحصول على الدعم المالي المقدم منه.
وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وستتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم.
جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين عبر الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «المسجل في التأمينات الاجتماعية ينقطع عنه حساب المواطن؟».
وكان حساب المواطن أكد ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات والقروض.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن: «الإفصاح عن كامل الراتب ضرورة.. ولا ينظر للقروض»
«حساب المواطن»: عدم تصحيح البيانات وتجاوُز فترة الاعتراض يوقف الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح مدى أحقية دعم المشتركين في التأمينات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.