حساب المواطن يوضح مدى أحقية دعم المشتركين في التأمينات الاجتماعية

حدد برنامج حساب المواطن، مدى أحقية المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية للحصول على الدعم المالي المقدم منه.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وستتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين عبر الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «المسجل في التأمينات الاجتماعية ينقطع عنه حساب المواطن؟».

وكان حساب المواطن أكد ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات والقروض.

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