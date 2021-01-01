

الجزائر 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 299 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2756 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 272 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67127 حالةً.

// انتهى //

00:48ت م

0253



الجزائر 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 299 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99610 إصابات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2756 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 272 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67127 حالةً.// انتهى //00:48ت م0253

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.