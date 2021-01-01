السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 230,337 إصابة مؤكدة و 3,764 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 230,337 إصابة مؤكدة و 3,764 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,663,976 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 341,199 حالة وفاة.

// انتهى //

00:47ت م

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واشنطن 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 230,337 إصابة مؤكدة و 3,764 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,663,976 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 341,199 حالة وفاة.// انتهى //00:47ت م0252

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