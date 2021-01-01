اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



واشنطن 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.

فقد صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 24.03 نقطة، أو 0.64 بالمئة ليغلق عند 3756.07 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 196.92 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 30606.48 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 18.28 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 12888.28 نقطة.

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