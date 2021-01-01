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الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

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2020-12-31

الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمحافظة جدة، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار “كوفيد-19”.

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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