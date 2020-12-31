شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة ومكافحة الفساد» لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب والان نبدء بالتفاصيل
كما أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة مهما كان منصبه أو مكانته.
و تقدر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجهود المبذولة من وسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
كما أن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع.
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