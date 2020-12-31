شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين برنامج الفرسان «السعودية» والبنك السعودي الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقّع برنامج الفرسان للخطوط الجوية العربية السعودية أخيرا اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الفرنسي، يتم بموجبها إطلاق بطاقة الفرسان والبنك السعودي الفرنسي الائتمانية. وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى إتاحة فرص إضافية وأنشطة مزدوجة لكسب المزيد من الأميال والحوافز والمكافآت والحصول على الخدمات المميزة.

وتم توقيع الاتفاقية في مبنى الإدارة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، حيث مثّل برنامج «الفرسان»، نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط الجوية العربية السعودية للنقل الجوي عصام محمد أخونباي، فيما وقّع عن البنك الأستاذ بندر بن عبدالعزيز القبيسي رئيس تطوير الأعمال في البنك السعودي الفرنسي، بحضور مسؤولين تنفيذيين من الشركتين.

وأوضح عصام أخونباي بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص «السعودية» على تحسين المزايا والفوائد المقدمة لعملاء الشركتين، واستكمالاً للخطط التطويرية التي تنفذها «السعودية» للارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز العلاقة بأعضاء برنامج الفرسان من خلال حصولهم على مزايا متعددة.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة مصرفية الأفراد محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عن اعتزاز البنك السعودي الفرنسي بالشراكة مع «السعودية»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقة وتفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للسعودية والبنك، وبالتالي تقديم خدمات مميزة لعملائهما من خلال بطاقة الائتمان المشتركة.

وتنص الاتفاقية على أهمية وجود شراكات تجسّد الاهتمام والتعاون النوعي بين الجانبين، وقد حدّدت الاتفاقية الجوانب المؤسسية للتعاون وتفاصيل الفوائد والمزايا والخدمات الحالية والمستقبلية للطرفين وعملائهما.

الجدير بالذكر أن «برنامج الفرسان» يقدم المزيد من المزايا والخدمات والمكافآت على متن رحلات «السعودية» وخطوط الطيران العالمية شركاء تحالف سكاي تيم عبر شبكة واسعة من المحطات المنتشرة في أنحاء العالم إلى جانب الحصول على أميال المكافآت واستبدالها عبر «السعودية» أو شركاء التحالف كما يمكن أن يستفيد أعضاء «الفرسان» على مجموعة العروض والمكافآت العديدة بالإضافة إلى الحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من الفنادق وتأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين وغيرها.