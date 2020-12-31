شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمواطن وسجنه 6 أشهر وتغريمه 225 ألفا لنقله 5 متسللين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهّرت المديرية العامة للجوازات بالمواطن محمد بن صالح الشمبري لنقلة 5 متسللين في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، وتضمنت العقوبة الصادرة بحقه برقم (57) وتاريخ 1441/2/1هـ سجنه ستة أشهر، وتغريمه (225) ألف ريال. ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك.



كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بمواطن وسجنه 6 أشهر وتغريمه 225 ألفا لنقله 5 متسللين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.