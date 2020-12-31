شكرا لمتابعة خبر عن قصة مركز خيري لغسيل الكلى في مكة يخدم الحجاج والمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوصى مواطن قبل وفاته أولاده بإكمال مركز خيري لغسيل الكلى، يخدم سكان مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتم شفاء ٨ حالات مصابة بالفشل الكلوي تلقوا علاجهم في المركز.

وقال باسم سليمان خياط، مدير مركز الخياط الخيري لغسيل الكلى بمكة المكرمة: " قامَ والدي الشيخ سليمان خياط رحمه الله بإنشاء مركز خيري لغسيل الكلى، ويهدف إلى خدمة فقراء ومساكين بلد الله الحرام من زوار ومعتمرين ويخدم سواء مواطنين ومقيمين"، مشيرا إلى أن والده اوصاه بإكمال ما بدأه في المركز لخدمة مرضى الكلى وإكمال مسيرته الخيرية.

واضاف:" فكرة إنشاء المركز بدأت من عام 1430هـ لتقديم جلسات غسيل كلوي لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، وقد بدأ المركز ب 15 حالة غسيل دموي منتظم على فترة واحدة، ومع تطور المركز والتوسع فيه وصل عدد الحالات حالياً إلى 216 مريضا على 3 فترات كما بلغ عدد المرضى الزوار 10.000 آلاف حالة منذ بداية تشغيل المركز وإلى اليوم وذلك عبر 48 جهاز غسيل للكلى".

وتابع: "يشتمل المركز على خدمة الغسيل الكلوي، التي تجرى عن طريق أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية تحت إشراف فريق طبي متميز، ويقوم بخدمة المرضى 2 من الأطباء و17 ممرض وممرضة يعملون على العناية والاهتمام بالمرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم"٠

وأشار إلى أن المركز ينفذ عدة برامج للمستفيدين من خدمات المركز منها برنامج توفير الأدوية لمرضى الفشل الكلوي و برنامج توفير سرير حاج أو معتمر مريض فشل كلوي وكذلك برنامج عملية الوصلة الشريانية الوريدية وبرنامج الأضحية وبرنامج السلة الغذائية.