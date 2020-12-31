شكرا لمتابعة خبر عن قرار غيرمتوقع من" شؤون المسجد النبوي " يُسعد الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): فتحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس. فتحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس. وأبانت أن قرار الفتح يراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكانت المملكة سمحت بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي.

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