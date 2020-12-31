مواطنون ومقيمون بعد الحصول على لقاح كورونا: جهود القيادة تجسد الحرص على صحة الإنسان

نوه عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد–19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في عيادات مركز اللقاحات في الرياض، الذي يشهد توافد الآلاف منذ انطلاق حملة التطعيم للجرعة الأولى.

وقال المواطن أسعد محيي الدين: «كان التنظيم في غاية الروعة، ومدة الانتظار غير طويلة؛ حيث كانت الرحلة تسير بطريقة سلسلة بدءًا من ترتيب الدخول والانتظار حتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، مشيرًا إلى أن موعده كان الساعة 12 ظهرًا وحصل على اللقاح 12:5 دقيقة.

من جهتها، ثمنت المواطنة مها العارضي لوزارة الصحة، الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتًا، فيما أشاد عمر محمد عبدالكريم من السودان بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات، وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

من جانبه، قال المواطن عبدالله القحطاني: «الشكر قليل في حق منسوبي (الصحة) نظير هذه الجهود الكبيرة. وكان حصولي على لقاح فيروس كورونا تخللته إجراءات عديدة مرت جميعها بكل سهولة، سواء من ناحية إجراءات الدخول أو مدة الانتظار أو تقديم اللقاح».

فيما ثمنت رانيا (من الأردن) اهتمام حكومة المملكة بصحة المواطن والمقيم، مشيدةً بالتنظيم منذ وصولها حتى خروجها من المركز.

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