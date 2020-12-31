بالصور.. «شؤون الحرمين» تواصل تطهير جبلي الصفا والمروة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة عمل لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة دقة عالية وبصورة مميزة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني إنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، عبر فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، تباشر وضع جبلي الصفا والمروة يوميًّا لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها،

واختتم: أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وفق بيان للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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