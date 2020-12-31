هطول أمطار على الطائف.. وسيول بالأودية والشعاب

شملت قطاع الشفا وجنوب المحافظة
هطلت، مساء اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت قطاع الشفا، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن طقس غد الجمعة (أول أيام عام 2021م) سماءً غائمةً جزئيًّا الى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل، وتكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.
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