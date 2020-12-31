الحصيني يتوقع طقس الجمعة والسبت وينصح بارتداء ملابس ثقيلة

خلال مداخلة لإذاعة الرياض..
توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة أجواء المملكة العربية السعودية خلال يومي الجمعة والسبت.
وقال الحصيني، بمداخلة لإذاعة الرياض، إن خريطة أجواء المملكة العربية السعودية من اليوم حتى يوم السبت المقبل تكون كالتالي:
مناطق معتدلة نهارًا:
تشهد مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، نجران، المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، أجواء معتدلة نهارًا وبالليل من باردة إلى باردة جدًا.
مناطق معتدلة نهارًا وباردة ليلًا:
تشهد المنطقة الشرقية والمدينة المنورة اعتدالًا بالنهار وبرودة ليلًا.
مناطق تصلح كمشتى:
تشهد الأجواء في مكة وجيزان والساحل الغربي من جدة إلى جيزان بردًا قليلًا جدًا والحرارة من 15 إلى 16 درجة (تعد مشتى)؛ حيث تميل للحرارة نهارًا وتكون معتدلة ليلًا.
تأثير الرطوبة:
يشهد الخليج العربي اعتدال بالأجواء نهارًا وتكون لطيفة أول الليل وتميل للبرودة آخر الليل والرياح شمالية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال.. وشمالية شرقية فإلى شرقية جنوبه.
الأمطار:
تكون متفاوتة ومتفرقة من مكان لآخر، وتشمل أجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية، وجنوب المدينة المنورة، وتشمل إجزاء من دول الخليج العربي.
الملابس المناسبة:
يفضل ارتداء ملابس شتوية ثقيلة مع التركيز على ارتداء الأطفال تلك الملابس.
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