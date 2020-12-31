مستشار وزير الطاقة: نظام الكهرباء الجديد يضمن نقلة نوعية للقطاع

قال الدكتور نايف العبَّادي مستشار وزير الطاقة لشؤون منظومة الكهرباء، إن نظام الكهرباء المعدل يأتي لمواكبة التطورات والتغيرات للقطاع في الوقت الحالي.

وأضاف «العبادي» لـ «الإخبارية» أن نظام الكهرباء الجديد الذي أقرَّه مجلس الوزراء، أتى لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، وسيضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.

وتابع: «إن قطاع الكهرباء يمر بقطاعات كبيرة وجيدة؛ لذلك جاء هذا النظام لتمكين القطاع؛ حيث إن رفع مستوى قطاع الكهرباء والتطورات التي حدثت يعزز دور الجهات المعنية في القطاع، وعلى رأسها وزارة الطاقة، والهيئة لتقدم الخدمة بفاعلية».

واستكمل مستشار وزير الكهرباء أن النظام يأتي لتوفير خدمة ذات جودة وموثوقية وكفاءة عالية ومستدامة مع أقل تكلفة ممكن، وحماية حقوق المستهلك، بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، فضلًا عن مساهمة الطاقة المتجددة في استقرار الطاقة.

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