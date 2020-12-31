وسط أجواء احتفالية.. ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الخميس، التي استمرَّت على مدى شهر ديسمبر 2020، بإعلان الفائزين في أشواط الرموز في سباقات الهجن «إحدى الفعاليات المصاحبة للمهرجان».

وقام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، ونائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، محمد المسحل، بتسليم الجوائز لأبطال السباق، بالمنصَّة الملكية لميدان سباقات الهجن برماح.

وأعرب محمد المسحل، عن سعادته بتمثيل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، في هذا الحفل، ومشاركة الأمير فهد بن جلوي بن مساعد في تتويج الفائزين بهذا السباق، الذي يأتي ختامًا طيبًا ورائعًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة.

وأكد المسحل: «حبانا الله قيادة حكيمة وسخيَةً على كل قطاعاتنا، وهذا المهرجان وصله دعم سخي وتاريخي، وفي ظل الجائحة التي أضرَّت العالم كله؛ وفقنا الله العلي القدير أن نصل بهذا المهرجان لهذا النجاح، ثم بدعم من قيادتنا الحكيمة ومتابعة دقيقة ومستمرة من رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين لكل جنبات هذا المهرجان الكبير».

ورفع المسحل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، على هذا الدعم السخي وغير المحدود لقطاع الإبل وقطاع الهجن، اللذين تتابعهما شريحة كبيرة من مجتمعنا العربي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، مكرِّرًا الشكر إلى الأمير فهد بن جلوي، وجميع الزملاء الذي عملوا على التجهيزات قبل شهر من بدئها، ولكل القطاعات التي عملت على إنجاز المهرجان.

وشهدت مسابقات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إقامة 34 شوطًا، شارك فيها 739 متسابقًا، منهم 603 سعوديين و78 إماراتيًّا، و54 كويتيًّا، وبحريني، وعراقي، وروسي، وفرنسي، وأمريكيان.

فيما بلغت أعداد الإبل المشاركة 6044 متنًا، تأهل منها إلى التحكيم النهائي 381، فاز منهم 211، فيما بلغت حالات العبث 76 حالة، منها 61 حالة تمطيط، 14 حالة حقن، 1 تغير لون شعر، واستبعدت 27 متنًا بسبب التسنين، 16 تهجينًا، 13 لونًا، 2 خراج، 2 وسم، 2 جروح، 18 مرضًا جلديًّا، وبلغت كمية الأعلاف 499 كيس شعير، وكمية البرسيم 3810 لبنات.

وأقيمت 34 شوطًا لاختيار المراكز الأولى في سبع فئات رئيسة وهي: الفحل وإنتاجه جميع الألوان، كأس النادي «جميع الألوان»، مفاريد دق-جل، جميع الألوان، بيرق المؤسس «مجاهيم»، كأس الملك «مجاهيم»، شلفا ولي العهد «مجاهيم»، نخبة النخبة «مجاهيم».

وكان ختام النسخة الخامسة للمهرجان، من خلال سباقات الهجن التي انطلقت، الأحد الماضي، في ميدان رماح، واستمرَّت على مدار خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، شهدت إقامة 164 شوطًا، وبمشاركة قرابة ألفي مطية.

وتراوحت مسافة السباقات بين 4 كلم، و5 كلم و6 كلم و8 كلم للفئات «حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول» فيما كان الختام الخميس 31 ديسمبر الجاري بأشواط الرموز، ليضع المهرجان أوزاره بعد إثارة غلفت المنافسات.

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