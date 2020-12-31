تنفيذ القصاص في أحد الجناة بالرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة الرياض، حكم القتل قصاصاً في الجان سعد بن فرج بن خميس الدوسري -سعودي الجنسية- لإقدامه على قتل مبارك بن علوش بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية-، بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأوضحت في بيان أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا،وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني سعد بن فرج بن خميس الدوسري اليوم (الخميس) بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.