لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تدرس التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى أمس، اجتماعاً مرئيا برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور سعد الغامدي، ناقشت فيه أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440هـ/1441هـ، والمتعلق بأداء الهيئة وإنجازاتها ومهامها خلال عام التقرير.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، وبحث أبرز السبل المساهمة في دعمها لتحقيق التنمية، والمبادرات التي يمكن تبنيها في الجوانب المتعلقة بدعم السياحة والاستثمار. يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات، ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها، حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس، لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى. من جهة أخرى عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، اجتماعًا لها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس اللجنة هزاع القحطاني، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المحالة إليها من المجلس، ومن بينها عددٌ من الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجالات الخدمات الجوية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تمهيداً لإعداد تقاريرها المتضمنة دراستها ورأيها، وأبرز توصياتها للرفع بها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى الجلسات القادمة.

من ناحية أخرى بحثت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعًا لها عقد «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبوثنين، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس، بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس.