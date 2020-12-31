السعودية اليوم / الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية



جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

رافقت عدسة وكالة الأنباء

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

// انتهى //

22:31ت م

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جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمحافظة جدة، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //22:31ت م0244

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