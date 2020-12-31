السعودية اليوم / الملحق الثقافي السعودي في الأردن يطلع على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري



عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

اطلع الملحق الثقافي السعودي في الأردن الدكتور عيسى بن فهد الرميح على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الرميح برفقة كل من الدكتور إبراهيم السعيدان، و الدكتور يزيد الشهري، والأستاذ مشعل الحويطي، للمركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري، ثم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، وقد كان في استقبالهم مدير فرع المركز بالأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وشاهد الملحق الثقافي الخدمات التدريبية والتعليمية التي يقدمها المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري، بالإضافة للخدمات الطبية والرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة هناك.

يذكر أنه في ظل التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يولي مركز الملك سلمان للإغاثة جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية وبالأخص الجانب التعليمي

والطبي للأشقاء اللاجئين السوريين، وهما بلا شك يعدان من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوما إلى تطويرها.

// انتهى //

22:28ت م

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