

تبوك 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

رافقت عدسة وكالة الأنباء

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

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22:27ت م

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تبوك 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة تبوك، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمدينة تبوك وفي مختلف محافظات المنطقة، ومتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //// انتهى //22:27ت م0241

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة تبوك: المتابعة جارية للتأكد من مدى التزام سكان وأهالي المنطقة بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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