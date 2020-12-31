السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية



ظهران الجنوب 16 جمادي الأولى1442 هـ الموافق 31ديسمبر 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافطة سراة عبيدة اليوم, خطة السير لتوزيع المقررات الدراسية على جميع مدارس المحافظة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي اكتمال الاستعدادت لترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لكافة المراحل في جميع المدارس " بنين وبنات"داخل المُحافظة ومكتب التعليم بالفرشة والمراكز الإدارية التابعة لها، وذلك ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

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22:20ت م

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