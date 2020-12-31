السعودية اليوم / الخطوط السعودية شريك رسمي للهيئة السعودية للسياحة لموسم شتاء السعودية



جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الخطوط

وتأتي رعاية "السعودية" لموسم الشتاء هذا العام تجسيدًا لمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، في إطار برامجها ومبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير والاستثمار في الرؤية الطموحة.

وتنظم الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية هذا العام تحت شعار "الشتاء حولك" لأكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة ، خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020م، حتى نهاية شهر مارس القادم ، وسيوفر الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية للمواطنين والمقيمين، لاكتشاف ما تملكه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء ، والاستمتاع بمجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطة والتجارب السياحية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.

وتسيّر الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات السياحية في المملكة ضمن شبكة رحلاتها الداخلية الواسعة التي تربط كافة مناطق المملكة، فيما توفر خدمات سياحية متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" الذي يقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوف "السعودية" الراغبين في زيارة وجهات متعددة أو تصميم برامج سياحية محددة لوجهات معينة وفقا لخيارات الضيوف.

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22:18ت م

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جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الخطوط السعودية عن رعايتها لموسم شتاء السعودية 2020 /2021، في شراكة رسمية مع الهيئة السعودية للسياحة، ضمن جهودها لدعم وتنمية السياحة الداخلية، والتعريف بالمناطق السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة ، ما تجعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال فصل الشتاء ، حيث الأجواء المناسبة التي تتميز بها المملكة في هذا الوقت من كل عام .وتأتي رعاية "السعودية" لموسم الشتاء هذا العام تجسيدًا لمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، في إطار برامجها ومبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير والاستثمار في الرؤية الطموحة.وتنظم الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية هذا العام تحت شعار "الشتاء حولك" لأكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة ، خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020م، حتى نهاية شهر مارس القادم ، وسيوفر الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية للمواطنين والمقيمين، لاكتشاف ما تملكه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء ، والاستمتاع بمجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطة والتجارب السياحية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.وتسيّر الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات السياحية في المملكة ضمن شبكة رحلاتها الداخلية الواسعة التي تربط كافة مناطق المملكة، فيما توفر خدمات سياحية متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" الذي يقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوف "السعودية" الراغبين في زيارة وجهات متعددة أو تصميم برامج سياحية محددة لوجهات معينة وفقا لخيارات الضيوف.//انتهى//22:18ت م0232

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