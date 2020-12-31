السعودية اليوم / الموارد البشرية توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات الصحية



الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الصحية بالهيئة

واعتمدت الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ضمن المذكرة الموقعة بينهما البرامج التأهيلية التي تستهدف تخصصات عدة بالقطاع الصحي الخاص، حيث تشتمل هذه التخصصات على فني رعاية مرضى ومساعد طبيب أسنان وعلى اختصاصي ترميز طبي وأمن صحي.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير كوادر وطنية مؤهلة في مجالات عدة، واستقطاب خريجي الكليات العلمية وتوفير التدريب اللازم لملاءمة متطلبات واحتياجات القطاع الصحي عبر برامج الأكاديمية الصحية، وكذلك توفير فرص وظيفية ملائمة لهم في القطاع الخاص، حيث يوفر البرنامج في مراحله الأولية أكثر من (4950) فرصة وظيفية للسعوديين في القطاع الخاص، ومن شأن هذه الوظائف المساهمة في زيادة نسبة السعوديين في القطاع الصحي، ومعالجة الانكشاف المهني.

يذكر أن برنامج "توطين" يستهدف توفير أكثر من 115 ألف وظيفة للسعوديين منها 18 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، في مهن عدة أهمها الصيدلة وطب الأسنان والتمريض وفني رعاية المرضي ومساعد طبيب أسنان وفني مختبرات واختصاصي أشعة بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

// انتهى //

21:59ت م

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الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتضمن تمويل البرامج التدريبية لتأهيل مستفيدي برنامج توطين العمل في القطاع الصحي، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة تستهدف توطين القطاع الخاص.واعتمدت الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ضمن المذكرة الموقعة بينهما البرامج التأهيلية التي تستهدف تخصصات عدة بالقطاع الصحي الخاص، حيث تشتمل هذه التخصصات على فني رعاية مرضى ومساعد طبيب أسنان وعلى اختصاصي ترميز طبي وأمن صحي.وتهدف الاتفاقية إلى توفير كوادر وطنية مؤهلة في مجالات عدة، واستقطاب خريجي الكليات العلمية وتوفير التدريب اللازم لملاءمة متطلبات واحتياجات القطاع الصحي عبر برامج الأكاديمية الصحية، وكذلك توفير فرص وظيفية ملائمة لهم في القطاع الخاص، حيث يوفر البرنامج في مراحله الأولية أكثر من (4950) فرصة وظيفية للسعوديين في القطاع الخاص، ومن شأن هذه الوظائف المساهمة في زيادة نسبة السعوديين في القطاع الصحي، ومعالجة الانكشاف المهني.يذكر أن برنامج "توطين" يستهدف توفير أكثر من 115 ألف وظيفة للسعوديين منها 18 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، في مهن عدة أهمها الصيدلة وطب الأسنان والتمريض وفني رعاية المرضي ومساعد طبيب أسنان وفني مختبرات واختصاصي أشعة بالإضافة إلى تخصصات أخرى.// انتهى //21:59ت م0231

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