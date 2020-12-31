السعودية اليوم / 207.822 إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات



أبوظبي 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.

// انتهى //

21:37ت م

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أبوظبي 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 207,822 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.// انتهى //21:37ت م0227

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