«إعمار اليمن»: تقييم الأضرار بمطار عدن تمهيداً لإصلاحها بشكل عاجل

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يعمل فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية وإدارة مطار عدن الدولي، خلال 24 ساعة من حدوث الاعتداء في المطار، على تقييم الأضرار تمهيداً لإصلاحها بشكل عاجل لإعادة تشغيله، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيله ليتوافق مع المواصفات الدولية.

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