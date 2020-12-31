شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، وقالت في بيان لها :"أقدم سعد بن فرج بن خميس الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل مبارك ابن علوش بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا،وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني سعد بن فرج بن خميس الدوسري اليوم بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.