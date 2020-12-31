2020-12-31

رجل الأعمال القحطاني: تلقيت اتصالًا من أمير تبوك بعد مزاد الورثة وهذا ما دار بيننا

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

عبر رجل الأعمال قاسم القحطاني عن اعتزازه وفخره بالكلمات الطيبة والتوجيهات السديدة والتي تلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال القحطاني لـ”متابعات الخليج 365” إنه تلقى مساء اليوم اتصالًا من سمو أمير منطقة تبوك والذي أكد فيه سموه بأن الأعمال الطيبة التي يقوم بها أبناء المملكة هي محل الافتخار والاعتزاز وأن مثل هذه الأعمال هي أعمال يُحتذى بها وأن ما قمتم به ووجد هذا التفاعل الكبير من أبناء المملكة لهو دليل على التكاتف والتلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء”.

وأضاف رجل الأعمال القحطاني إن أمير تبوك قال له “إن العيد لتبوك بتصرفك وتبوك تفخر بك وسائر مناطق المملكة، وأسأل الله أن يبارك لك بمالك”.

وبين القحطاني: بأن اتصال الأمير فهد بن سلطان والاستماع منه إلى مثل هذا الكلام لهو دليل ملموس على تلمس القيادة لشعبها ومشاركتهم في كافة المناسبات، مُبينًا القحطاني بأن ما قمت به هو ديدن سموه الدائم ونحن نمشي على خطاه وإذا كان سموه بحرًا فنحن لسنا سوى قطرة بهذا البحر، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يحفظ حكامها.

الجدير بالذكر أن القحطاني قد قام بالمزايدة على عدد من العقارات وأرجعها لعدد من الورثة وذلك في المزاد العلني بموجب أمر محكمة التنفيذ وأعاد البسمة للورثة بعد أن نزلت عقاراتهم في المزاد وقام بشرائها ودفع قيمتها والتي بلغت حوالي المليون ريال وأصر في موقع المزاد بتسجيل العقارات الثلاث بأسماء سيدتين وابن معاق كان يرافقهما، ضاربا في ذلك أروع الأمثلة في الإنسانية وبذل الخير والعطاء.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد نشرت تفاصيل القضية في وقت سابق في تقرير بعنوان “فيديو.. رجل أعمال زايد على عقارات أسرة لشرائها ثم سجلها بأسمائهم في تبوك“.

