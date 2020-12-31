2020-12-31

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية وضبابًا على 8 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، غدًا الخميس بمشيئة الله.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل. كما يتوق تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من القنفذة وجازان 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدًا.

بينما تسجل كل من طريف ورفحاء والقريات أقل درجة حرارة بواقع 5 درجات مئوية.

