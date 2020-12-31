شكرا لقرائتكم خبر عن الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية لدى فرنسا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، اليوم (الخميس) نسخة من أوراق اعتماده، إلى رئيس إدارة مراسم الدولة بالجمهورية الفرنسية فيليب فرانك.
ورحب فيليب فرانك بالسفير الرويلي، معرباً له عن تمنياته بالنجاح والتوفيق، مؤكداً له استعداده وبقية المسؤولين الفرنسيين لتقديم أي دعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.
من جهته، أعرب السفير فهد الرويلي عن الشكر له، مشيداً بالعلاقات العريقة بين البلدين، ومؤكداً تطلعه للإسهام في تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.
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