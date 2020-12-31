شكرا لقرائتكم خبر إتلاف شحنة بصل فاسدة في سوق الخضار المركزي بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية شحنة بصل فاسدة يقدر وزنها بطنين كانت مجهزة للبيع في السوق المركزية للخضار والفواكه بالدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن كامل الكمية أتلف وطبقت لائحة الغرامات بحق المخالف، مشيرا إلى أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سلامة المعروضات من الفواكه والخضار بسوق الخضار المركزي بالدمام.

وبين أن ضبط هذه الكميات يأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة والجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على جميع الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وشدد على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز 940.