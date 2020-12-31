تأهيل 13 ملعبا في أحياء الجوف وإنارتها بالكشافات

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن إعادة تأهيل وصيانة جميع ملاعب الأحياء، وإنارتها باستبدال381 وحدة إنارة ميتل هاليد بـ 282 وحدة إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع led، ما يسهم في توفير 81% من استهلاك الطاقة الكهربائية بالملاعب، كما تمت صيانة وتأهيل 282 كشافا.وأكدت الأمانة حرصها على تأهيل المرافق العامة وصيانتها وتنفيذ المشروعات التطويرية دوريا، ضمن خططها وبرامجها للتوسع في الخدمات وتطويرها.
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