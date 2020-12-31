مناقشة اتفاقيات في مجال الخدمات الجوية والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى خلال اجتماع لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، الموضوعات المحالة إليها من المجلس ومن بينها عدد من الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجالات الخدمات الجوية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة دراستها ورأيها وأبرز توصياتها للرفع بها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى الجلسات المقبلة.

من ناحية أخرى بحثت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى في اجتماع لها عقد (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبوثنين، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدا لرفع تقريريها ورأيها للمجلس.

يذكر أن لجنتي الشؤون الخارجية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليهما من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها أمام المجلس.