مناقشة اتفاقيات في مجال الخدمات الجوية والذكاء الاصطناعي

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من ناحية أخرى بحثت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى في اجتماع لها عقد (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبوثنين، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدا لرفع تقريريها ورأيها للمجلس.يذكر أن لجنتي الشؤون الخارجية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليهما من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها أمام المجلس.
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