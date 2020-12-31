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الجهات الأمنية بحائل تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تباشر الفرق الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة حائل تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار (كوفيد 19).
وشملت الجولة الميدانية الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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