اتفاقية لدعم قبول الأيتام في البكالوريوس والدراسات العليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة الملك خالد أمس اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء).

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيلها للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، فيما مثل المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام الأمين العام صالح الدهمشي.

وأوضح الحديثي أن مجالات التعاون في الاتفاقية تشمل تنظيم البرامج والأنشطة العلمية والتثقيفية والترفيهية للأيتام حسب الإجراءات المنظمة لذلك، والعمل على تسهيل إجراءات قبول الأيتام في برامج البكالوريوس والدراسات العليا والمتابعة في ذلك ما بين أخصائيي التمكين بالمؤسسة وعمادة القبول والتسجيل، والتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد التابع للجامعة لتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي لدى الأيتام.

وبين أن الجامعة تقدم كذلك الدعم والرعاية للموهوبين من الأيتام في مجال الأنشطة الطلابية التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب حسب ما ينظم ذلك لديها، والعمل على تقديم الدورات التدريبية والبرامج وورش العمل في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة، وتمكين الأيتام من الاستفادة من خدمات المستشفى الجامعي وعيادات الأسنان حسب القواعد المنظمة لذلك لدى الجامعة، إضافة إلى الاستفادة من إمكانيات الجامعة من مرافق ومنشآت وخدمات.