شكرا لقرائتكم خبر سواتر جمالية لـ60 محولا كهربائيا بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة، مشيرة إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى، التي تستهدف إقامة سواتر جمالية لـ60 محولا كهربائيا في الواجهة البحرية والشوارع العامة بمحافظة القطيف.وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة، مشيرة إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر سواتر جمالية لـ60 محولا كهربائيا بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.