رصد 13 مخالفة لاحترازات كورونا بأسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة الشرقية أمس الأول 13 مخالفة لاحترازات كورونا في الأسواق والمراكز التجارية.

ونفذت الأمانة 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية المخصصة بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت 7544 طنا من النفايات، وأزالت 4386 م3 من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 733 موقعا، وذلك باستخدام 132700 لتر من المعقمات والمطهرات.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.