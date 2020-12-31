لجنة شورية تناقش معوقات تطوير عسير

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وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440هـ/1441هـ، والمتعلق بأداء الهيئة وإنجازاتها ومهامها خلال عام التقرير.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، وبحث أبرز السبل المساهمة في دعمها لتحقيق التنمية، والمبادرات التي يمكن تبنيها في الجوانب المتعلقة بدعم السياحة والاستثمار.
يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخِدْمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.
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