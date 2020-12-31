شكرا لقرائتكم خبر عقارات الدولة تنشئ مجمع مباني ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، بمكتبه بمقر الديوان في الرياض أمس، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الديوان على التكامل والتعاون بين الجانبين، وما تقوم به الهيئة في عملها من تطور وتقدم ملحوظ على جميع الأصعدة، إضافة إلى الجهود المتبادلة بين الجهتين فيما يخدم ويحقق الأهداف المشتركة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

بعد ذلك جرى توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الديوان والهيئة تهدف إلى إقامة التعاون البناء والتواصل المستمر بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، تحقيقا لمستهدفات الجهتين، إضافة إلى التكامل بين الهيئة والديوان بشكل أفضل وأيسر، وذلك تفعيلا لما تضمنته الاجتماعات بين الطرفين في إنشاء مجمع مباني الديوان.

وتأتي هذه المذكرة في إطار ما يسعى إليه الديوان من خلال رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، من تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وبما يسهم في تطوير مخرجاتها وسير العمل القضائي واستمرار التطوير والتحسين.