شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تصدر موسوعة عن الأدب الشفهي والطب الشعبي بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود دشن مشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي للمنطقة أخيرا بحضور الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري، ومنسوبي جمعية الثقافة والفنون بالباحة وعدد من فريق إعداد الموسوعة.واعتمدت الموسوعة في مادتها على إجراء المقابلات النوعية، وتحرير الذاكرة الشعبية لأبناء المنطقة وبناتها من الرواة، وكبار السن، وشاهدي العيان، والمهتمين، وحفاظ التراث وهواته من أصحاب المتاحف وغيرهم، ما جعلها أول موسوعة خاصة لمنطقة من مناطق المملكة.
ويعد الإصدار تعاونا بناء بين الدارة وجمعية الثقافة والفنون بالباحة التي عملت على تسجيل مادة الكتاب ميدانيا ، ونسقت وأجرت المقابلات في مدن وقرى ومراكز المنطقة (الباحة، المندق، بلجرشي، العقيق، قلوة، القرى، الحجرة، المخواة) على مدى أربع سنوات من العمل.
وأسهم في تقديم محتوى مادة الموسوعة 82 ضيفا وضيفة، منهم 21 ممن عملوا في العلاج الشعبي، واعتمد المنهج العلمي في إجراء المقابلات الشفهية الموجهة، بتوثيق تاريخ التسجيل واسم الضيف كاملا وعمره، واسم المذيع، وملخصاً لنتائج المقابلة، وتحرير التسجيلات كما وردت من الضيوف ما يعد توثيقا للهجة المحكية في الباحة أحد محاضن التنوع التراثي.
وتطرقت الموسوعة القابلة للتزويد إلى مجالات عدة ضمن الحياة الاجتماعية في المنطقة، كما وثقت اللهجة العامية المحكية لدى سكانها وأكثر من ثلاثين اسما لنباتات موجودة في المنطقة ومسمياتها الشعبية وأوصافها الشكلية ومميزات استخداماتها في التداوي والزينة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الدارة» تصدر موسوعة عن الأدب الشفهي والطب الشعبي بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.