شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تصدر موسوعة عن الأدب الشفهي والطب الشعبي بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت دارة الملك عبدالعزيز إلى قائمة إصداراتها موسوعة (الأدب الشفهي والطب الشعبي في منطقة الباحة) في ثلاثة أجزاء توثق في مضمونها جزءا من تاريخ المنطقة وتراثها وفلكلورها، وأعلام المنطقة، والأمثال والحكم المستعملة بين الناس، والأشعار، والقصص الشعبية المتوارثة، وبدايات مهنة الطب قبل اكتشاف البترول وما سبق هذه المرحلة (الطب الشعبي ونباتاته المستخدمة وطرق المعالجة للأمراض آنذاك).

وكان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود دشن مشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي للمنطقة أخيرا بحضور الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري، ومنسوبي جمعية الثقافة والفنون بالباحة وعدد من فريق إعداد الموسوعة.

واعتمدت الموسوعة في مادتها على إجراء المقابلات النوعية، وتحرير الذاكرة الشعبية لأبناء المنطقة وبناتها من الرواة، وكبار السن، وشاهدي العيان، والمهتمين، وحفاظ التراث وهواته من أصحاب المتاحف وغيرهم، ما جعلها أول موسوعة خاصة لمنطقة من مناطق المملكة.

ويعد الإصدار تعاونا بناء بين الدارة وجمعية الثقافة والفنون بالباحة التي عملت على تسجيل مادة الكتاب ميدانيا ، ونسقت وأجرت المقابلات في مدن وقرى ومراكز المنطقة (الباحة، المندق، بلجرشي، العقيق، قلوة، القرى، الحجرة، المخواة) على مدى أربع سنوات من العمل.

وأسهم في تقديم محتوى مادة الموسوعة 82 ضيفا وضيفة، منهم 21 ممن عملوا في العلاج الشعبي، واعتمد المنهج العلمي في إجراء المقابلات الشفهية الموجهة، بتوثيق تاريخ التسجيل واسم الضيف كاملا وعمره، واسم المذيع، وملخصاً لنتائج المقابلة، وتحرير التسجيلات كما وردت من الضيوف ما يعد توثيقا للهجة المحكية في الباحة أحد محاضن التنوع التراثي.

وتطرقت الموسوعة القابلة للتزويد إلى مجالات عدة ضمن الحياة الاجتماعية في المنطقة، كما وثقت اللهجة العامية المحكية لدى سكانها وأكثر من ثلاثين اسما لنباتات موجودة في المنطقة ومسمياتها الشعبية وأوصافها الشكلية ومميزات استخداماتها في التداوي والزينة.