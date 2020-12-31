القيادة تهنئ السودان بذكرى الاستقلال وسلوفاكيا بإعلان الجمهورية وكوبا بيوم التحرير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيسة الجمهورية السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.