652 موهوبا يتنافسون في 17 أولمبيادا علميا دوليا

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وينقسم طلبة ملتقى الشتاء لقسمين، يمثل الأول منها المستويات الأولية وعددهم 416 تم اختيارهم من بين أكثر من 19 ألف طالب تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة ومسابقة موهوب والدورات الأساسية التي تلقى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة على مدار 40 ساعة تدريبية في كل مسار علمي، واستمرت على مدار شهر كامل وانتهت في بداية ديسمبر الماضي، وسيمرون بملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبيادا دوليا ستعقد في صيف 2022.ويبلغ عدد القسم الثاني من الطلبة 236 طالبا، ويمثلون المستويات المتقدمة التي انضمت سابقا لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.
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