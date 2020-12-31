شكرا لقرائتكم خبر 652 موهوبا يتنافسون في 17 أولمبيادا علميا دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بشراكة استراتجية مع وزارة التعليم في تدريب 652 طالبا وطالبة ضمن فعاليات ملتقى الشتاء 2020 الذي يستمر حتى 8 يناير الحالي، حيث يتلقى فيها الطلبة المشاركون تدريبا علميا مكثفا على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة على مدى 9 أيام لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات عدة، ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولي استعدادا لاختيار المنتخبات العلمية التي ستنافس دوليا باسم المملكة في17 أولمبيادا دوليا علميا مختلف ستعقد في صيفي 2021 و 2022.

وينقسم طلبة ملتقى الشتاء لقسمين، يمثل الأول منها المستويات الأولية وعددهم 416 تم اختيارهم من بين أكثر من 19 ألف طالب تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة ومسابقة موهوب والدورات الأساسية التي تلقى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة على مدار 40 ساعة تدريبية في كل مسار علمي، واستمرت على مدار شهر كامل وانتهت في بداية ديسمبر الماضي، وسيمرون بملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبيادا دوليا ستعقد في صيف 2022.

ويبلغ عدد القسم الثاني من الطلبة 236 طالبا، ويمثلون المستويات المتقدمة التي انضمت سابقا لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.