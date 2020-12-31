شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة من يخالف نظام المقيّمين المعتمدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت النیابة العامة أن نظام المقیّمین المعتمدين حدد عددا من الأعمال المحظورة على من يعمل في مھنة التقییم، ويعاقب المخالف بالسجن وغرامة تصل إلى 200 ألف ریال.
وأوضحت إن النظام حظر مزاولة مھنة التقییم دون الحصول على ترخیص، أو مزاولتھا بعد إلغاء الترخیص أو شطبه أو انتھائه، أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المھنة.
وأضافت أنھا تتولى النظر في إقامة الدعوى الجنائیة أمام المحاكم المختصة حال ارتكاب ھذه الأفعال المذكورة، ويعاقب المخالف بالإيقاف عن ممارسة المھنة مدة تصل إلى سنة وغرامة مالیة تصل إلى 200 ألف ریال، والشطب من سجل المقیمین والسجن مدة تصل إلى سنة.
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