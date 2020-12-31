شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توضيح من محافظ تنظيم المياه والكهرباء بشأن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبد الرحمن آل إبراهيم، عن أبرز التعديلات في نظام الكهرباء وتأثيرها على قيمة فاتورة الاستهلاك للمواطن والمقيم.

وقال أن الهدف الرئيسي من النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو توفير إمدادات كهربائية مأمونة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى أن تأثر قيمة فاتورة الكهرباء للمواطن أو المقيم، يرجع إلى جودة الخدمة واستمراريتها وعدم حدوث انقطاعات وملاءمتها للأجهزة الكهربائية، لضمان نقلة نوعية في تقديم الخدمة بالمملكة.

وأكد أن النظام هو استمرار لسلسلة إصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء تقودها وزارة الطاقة، والذي جاء لرفع مستوى أداء القطاع لمواكبة عدة متغيرات، أبرزها تحسين الكفاءة وارتفاع تطلعات المستهلك.