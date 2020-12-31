شاهد.. لحظة إحباط تهريب 23 متسلل عبر الحدود

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة عسير من القبض على مواطن قام بتهريب 23 متسلل عبر الحدود. تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة عسير من القبض على مواطن قام بتهريب 23 متسلل عبر الحدود. وأوضحت الأجهزة الأمنية رصدت 22 يمني وشخص واحد من الجنسية الإثيوبية، تقلهم مركبة يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر ، تم ضبطهم جميعا بعد تضييق الخناق عليهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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